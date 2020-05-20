Международная федерация хоккея (IIHF) внесла изменения в регламент проведения чемпионата мира по хоккею-2021. Турнир пройдёт в Минске и Риге с 7 по 23 мая.
IIHF поменял местами сборные России и Канады. Россияне теперь сыграют в группе А (в Минске), а канадцы — в группе В (в Риге).
Команда России сыграет в группе А против:
Сборная Канады в группе В сыграет против:
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