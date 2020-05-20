Сборной России поменяли соперников на ЧМ-2021 по хоккею

Международная федерация хоккея (IIHF) внесла изменения в регламент проведения чемпионата мира по хоккею-2021. Турнир пройдёт в Минске и Риге с 7 по 23 мая.

IIHF поменял местами сборные России и Канады. Россияне теперь сыграют в группе А (в Минске), а канадцы — в группе В (в Риге).

Соперники сборной России

Команда России сыграет в группе А против:

Швеции;

Чехии;

Швейцарии;

Словакии;

Дании;

Великобритании;

Белоруссии.

Соперники сборной Канады

Сборная Канады в группе В сыграет против: