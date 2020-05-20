Путин пообещал Нурмагомедову лучшее лечение для его отца

Али Абдель-Азиз, менеджер российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова, рассказал о ситуации с заболеванием отца чемпиона Абдулманапа. 57-летний мужчина был доставлен из Дагестана в Москву 3 мая в тяжёлом состоянии с диагнозом "пневмония".

По словам Абдель-Азиза, ситуацию на контроле держит президент России Владимир Путин. Глава государства разговаривал с Хабибом и обещал ему предоставить Абдулманапу лучшее лечение.

"Я могу подтвердить, что Абдулманап введен в кому. В последние дни Хабиб на связи с президентом Путиным. Он пообещал, что Абдулманап получит лучшее лечение. Сам Хабиб призвал людей остаться дома, чтобы не распространять вирус", — приводит ESPN слова Абдель-Азиза.

Абдулманап Нурмагомедов

Нурмагомедов воспитал 18 чемпионов мира по боевому самбо, а также по вольной борьбе. Он работал с такими спортсменами, как: