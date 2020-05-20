Нурмагомедов рассказал о высокой смертности в сёлах Дагестана

Один из подписчиков бойца UFC Хабиба Нурмагомедова в Instagram назвал ситуацию с коронавирусом "аферой". Комментарий мужчина оставил под постом, в котором Хабиб призвал людей соблюдать режим самоизоляции во время праздника Ураза-Байрам.

На комментарий подписчика Хабиб ответил статистикой по заболеваемости и смертности от пневмонии. Ранее СМИ сообщали, что в Дагестане около 700 смертельных случаев от воспаления лёгких.

"У меня в селе разом пневмонией более 500 человек заболели, 11 умерло, и ещё десятки людей в больнице из моего одного села. В соседнем селе за ночь 14 человек умерло, не успевали хоронить. Извини, что не такой умный, как ты", — написал Хабиб в ответ на комментарий.

Третьего мая из Дагестана в Москву в тяжёлом состоянии был доставлен Абдулманап Нурмагомедов, отец Хабиба. У 57-летнего мужчины на фоне пневмонии возникли проблемы с сердцем. По последним данным, тренер находится в коме.