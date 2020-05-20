Зинченко и другие футболисты не верят в рестарт чемпионата Англии

Футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко рассказал о ситуации с коронавирусом в английской премьер-лиге (АПЛ). По его словам, многие игроки не верят в возобновление чемпионата из-за пандемии.
Зинченко отметил, что в "Манчестер Сити" нет положительных результатов тестов на коронавирус. Всего в Великобритании около 250 тыс. случаев заражения.
Более 35 тысяч человек с положительным результатом умерло. В Шотландии из-за пандемии досрочно завершили все футбольные лиги. По мнению Зинченко, такое же решение может быть принято и в Англии.
"Я с нетерпением жду возобновления чемпионата — без футбола тяжело. Но, судя по новостям, которые доносятся из ближних стран, например, Шотландия завершает чемпионат, мало кто верит в рестарт АПЛ.
Вчера мы сдали тест на коронавирус, сегодня пришли результаты — все негативные. Если у всех всё будет в порядке, правда, сомневаюсь, что с весом у всех будет хорошо, мы в воскресенье приступим к тренировкам в группе", — заявил Зинченко украинскому телеканалу "Футбол".
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