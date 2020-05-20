Зинченко и другие футболисты не верят в рестарт чемпионата Англии

Футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко рассказал о ситуации с коронавирусом в английской премьер-лиге (АПЛ). По его словам, многие игроки не верят в возобновление чемпионата из-за пандемии.

Зинченко отметил, что в "Манчестер Сити" нет положительных результатов тестов на коронавирус. Всего в Великобритании около 250 тыс. случаев заражения.

Более 35 тысяч человек с положительным результатом умерло. В Шотландии из-за пандемии досрочно завершили все футбольные лиги. По мнению Зинченко, такое же решение может быть принято и в Англии.