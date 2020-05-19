Рабочая группа УЕФА предложит организации формат экспресс-завершения сезона в Лиге чемпионов и Лиге Европы. В таком случае впервые в истории турниров будет внедрён формат "Финала четырёх", сообщает As.
По плану УЕФА Лига чемпионов возобновится 8 августа. Сначала команды доиграют матчи 1/8 финала, после чего состоится четвертьфинальная стадия из одного матча.
Четыре команды, вышедшие в полуфинал, соберутся в Стамбуле, где ранее был запланирован финал турнира. В случае Лиги Европы это польский город Гданськ.
Решение по завершению еврокубков должно быть принято 17 июня на заседании исполкома УЕФА.
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