Депутат Госдумы Михаил Дегтярёв рассказал о влиянии государства на профессиональный спорт. По его словам, постепенно бюджет будет уходить от финансирования клубов, на что есть курс, заданный президентом.

"Государство будет постепенно уходить из профессионального спорта, и это правильно, вместо этого оно будет приходить и укрепляться в отрасли детско-юношеского и массового спорта, и это тоже абсолютно правильно.

Все-таки профессиональный спорт – это уже из области высоких технологий, там есть спонсоры, призовые, к сожалению, допинг, с которым все борются. Но для государства это не главное", - приводит ТАСС слова Дегтярёва.