Депутат Госдумы Михаил Дегтярёв рассказал о влиянии государства на профессиональный спорт. По его словам, постепенно бюджет будет уходить от финансирования клубов, на что есть курс, заданный президентом.
"Государство будет постепенно уходить из профессионального спорта, и это правильно, вместо этого оно будет приходить и укрепляться в отрасли детско-юношеского и массового спорта, и это тоже абсолютно правильно.
Все-таки профессиональный спорт – это уже из области высоких технологий, там есть спонсоры, призовые, к сожалению, допинг, с которым все борются. Но для государства это не главное", - приводит ТАСС слова Дегтярёва.
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