Отец Хабиба Нурмагомедова снова впал в кому

Состояние Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, ухудшилось. Сейчас специалист по борьбе находится в одной из больниц Москвы.

25 апреля Нурмагомедов попал в больницу в Дагестане с пневмонией. Третьего мая 57-летнего мужчину после ухудшения состояния доставили в Москву.

Абдулманап находился в состоянии комы, ему была сделана операция на сердце. Позже он пришёл в себя, но сейчас снова впал в кому.