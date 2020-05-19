Состояние Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, ухудшилось. Сейчас специалист по борьбе находится в одной из больниц Москвы.
25 апреля Нурмагомедов попал в больницу в Дагестане с пневмонией. Третьего мая 57-летнего мужчину после ухудшения состояния доставили в Москву.
Абдулманап находился в состоянии комы, ему была сделана операция на сердце. Позже он пришёл в себя, но сейчас снова впал в кому.
"Врачам опять пришлось его подключить к аппарату ЭКМО. Вчера Абдулманап опять впал в кому. Сейчас он не может самостоятельно дышать и подключён к аппарату", — отмечается в сообщении Telegram-канала "Мутко против".
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