Пресс-служба московского "Динамо" выступила с заявлением по поводу информации об обнаружении коронавируса у футболистов клуба. 16 мая игроки прошли тестирование, СМИ сообщали о заболевании у трёх спортсменов.
"Динамо" подтвердило наличие коронавируса у футболиста Романа Евгеньева. У двух других игроков выявлены антитела, то есть они уже переболели и имеют устойчивый иммунитет.
Также сообщается, что тренер вратарей клуба Дмитрий Изотов сдал положительный тест ранее. Он находится на самоизоляции.
Кроме того, в режиме карантина находится Заурбек Плиев, у которого тест показал отрицательный результат. Ранее у его брата Константина Плиева, выступающего за "Рубин", был выявлен COVID-19.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Отставкой правительства во главе с Дмитрием Медведевым президент России Владимир Путин "сломал" бунт олигархов, целью которого был государственный переворот.