"Динамо" подтвердило коронавирус у одного из футболистов

Пресс-служба московского "Динамо" выступила с заявлением по поводу информации об обнаружении коронавируса у футболистов клуба. 16 мая игроки прошли тестирование, СМИ сообщали о заболевании у трёх спортсменов.

"Динамо" подтвердило наличие коронавируса у футболиста Романа Евгеньева. У двух других игроков выявлены антитела, то есть они уже переболели и имеют устойчивый иммунитет.

Также сообщается, что тренер вратарей клуба Дмитрий Изотов сдал положительный тест ранее. Он находится на самоизоляции.

Кроме того, в режиме карантина находится Заурбек Плиев, у которого тест показал отрицательный результат. Ранее у его брата Константина Плиева, выступающего за "Рубин", был выявлен COVID-19.