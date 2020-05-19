"Динамо" не будет тренироваться до повторных тестов на коронавирус

Футболисты "Динамо" 20 мая пройдут повторное тестирование на коронавирус COVID-19. После получения результатов будет принято решение о возобновлении тренировочного процесса. Пока игроки не будут проводить занятия, сообщает "СЭ".

16 мая динамовцы прошли тестирование, которое выявило заражение у трёх футболистов, тренера вратарей Дмитрия Изотова и главного медика клуба Алексея Плескова.

Таким образом, количество положительных тестов у футболистов РПЛ увеличилось до пяти. По неофициальной информации, заражёнными оказались: