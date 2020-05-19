Гендиректор "Зенита" отреагировал на слухи о контракте Кокорина

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что футболисту Александру Кокорину был предложен новый контракт. Издание "Спорт день за днём" сообщило, что в услугах нападающего заинтересован тренер Сергей Семак.

В феврале "Зенит" отдал Кокорина в аренду ФК "Сочи". Этим питерский клуб вызвал недовольство футболиста, который хотел остаться в Санкт-Петербурге. Позже Кокорин в интервью заявил, что теперь не хотел бы продолжать карьеру в "Зените".

По словам Медведева, информация о предложении Кокорину не соответствует действительности. Контракт с ним действительно был продлён, но из-за ситуации с пандемией. По рекомендации УЕФА, сезон-2019/20 закончится после 30 июня, поэтому клубам необходимо уладить юридические тонкости соглашений футболистов.

В том случае если чемпионат РПЛ всё же будет доигран, Кокорин проведёт остаток сезона в аренде в "Сочи". До этого контракт заканчивался 30 июня, а чемпионат продлится до 22 июля.