Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что футболисту Александру Кокорину был предложен новый контракт. Издание "Спорт день за днём" сообщило, что в услугах нападающего заинтересован тренер Сергей Семак.
В феврале "Зенит" отдал Кокорина в аренду ФК "Сочи". Этим питерский клуб вызвал недовольство футболиста, который хотел остаться в Санкт-Петербурге. Позже Кокорин в интервью заявил, что теперь не хотел бы продолжать карьеру в "Зените".
По словам Медведева, информация о предложении Кокорину не соответствует действительности. Контракт с ним действительно был продлён, но из-за ситуации с пандемией. По рекомендации УЕФА, сезон-2019/20 закончится после 30 июня, поэтому клубам необходимо уладить юридические тонкости соглашений футболистов.
В том случае если чемпионат РПЛ всё же будет доигран, Кокорин проведёт остаток сезона в аренде в "Сочи". До этого контракт заканчивался 30 июня, а чемпионат продлится до 22 июля.
"Слухи из разряда: "Слышали звон, но не знаем, где он". В соответствии с рекомендациями УЕФА и Ассоциации европейских клубов, с целью доигрывания всех чемпионатов рекомендовано продлить истекающие контракты на период до конца текущего сезона. Что и сделано в случае с Александром Кокориным. Его контракт с "Зенитом" продлен на период доигрывания, и договор аренды с "Сочи" тоже продлен", — приводит РИА "Новости" слова Медведева.
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