"Зенит" предложил Кокорину новый контракт

Нападающий Александр Кокорин имеет шанс в следующем сезоне выйти на поле в футболке "Зенита". Питерский клуб предложил форварду новый контракт, сообщает газета "Спорт день за днем".

Действующее соглашение между Кокориным и "Зенитом" заканчивается летом. Футболист станет свободным агентом и может подписать контракт с любым клубом.

Тренер "Зенита" Сергей Семак выступил за то, чтобы Кокорин остался в клубе. Ранее руководство питерской команды договорилось со специалистом о подписании нового контракта.

Кокорин после колонии

После выхода из колонии Кокорин подписал контракт с "Зенитом", но на поле так и не вышел. В феврале питерцы отдали футболиста в аренду в "Сочи", где он отыграл четыре матча, сделал одну передачу и забил три гола.

Переход Кокорина в "Сочи" сопровождался скандалом. Сам футболист не хотел переходить в состав аутсайдера чемпионата. Сообщалось, что клубы договорились о трансфере за спиной нападающего.