Нападающий Александр Кокорин имеет шанс в следующем сезоне выйти на поле в футболке "Зенита". Питерский клуб предложил форварду новый контракт, сообщает газета "Спорт день за днем".
Действующее соглашение между Кокориным и "Зенитом" заканчивается летом. Футболист станет свободным агентом и может подписать контракт с любым клубом.
Тренер "Зенита" Сергей Семак выступил за то, чтобы Кокорин остался в клубе. Ранее руководство питерской команды договорилось со специалистом о подписании нового контракта.
После выхода из колонии Кокорин подписал контракт с "Зенитом", но на поле так и не вышел. В феврале питерцы отдали футболиста в аренду в "Сочи", где он отыграл четыре матча, сделал одну передачу и забил три гола.
Переход Кокорина в "Сочи" сопровождался скандалом. Сам футболист не хотел переходить в состав аутсайдера чемпионата. Сообщалось, что клубы договорились о трансфере за спиной нападающего.
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