Капитан "Уотфорда" отказался тренироваться, опасаясь коронавируса

Капитан "Уотфорда" Трой Дини заявил, что пока не будет тренироваться вместе с командой. Футболист опасается заразиться коронавирусом, сообщает Daily Mail.

Ранее стало известно, что 19 мая клубы английской премьер-лиги (АПЛ) возобновят тренировки в небольших группах. По мнению Дини, это не обезопасит футболистов от риска заражения.

"Нет четкого понимания, как мы будет тренироваться при полном контакте, а потом играть во время матчей. Для меня это важно — у моего сына проблемы с дыханием. Возможно, на первом этапе всё более-менее безопасно, но потом придётся рисковать. Я очень хочу играть в футбол, но должны быть определены четкие нормы безопасности", — заявил Дини.

Власти Великобритании пока не дали разрешения на возобновление чемпионата. В футбол могут начать играть в июне.