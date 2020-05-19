Капитан "Уотфорда" Трой Дини заявил, что пока не будет тренироваться вместе с командой. Футболист опасается заразиться коронавирусом, сообщает Daily Mail.
Ранее стало известно, что 19 мая клубы английской премьер-лиги (АПЛ) возобновят тренировки в небольших группах. По мнению Дини, это не обезопасит футболистов от риска заражения.
"Нет четкого понимания, как мы будет тренироваться при полном контакте, а потом играть во время матчей. Для меня это важно — у моего сына проблемы с дыханием. Возможно, на первом этапе всё более-менее безопасно, но потом придётся рисковать.
Я очень хочу играть в футбол, но должны быть определены четкие нормы безопасности", — заявил Дини.
Власти Великобритании пока не дали разрешения на возобновление чемпионата. В футбол могут начать играть в июне.
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