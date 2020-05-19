Тарасова встала на защиту Тутберидзе

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что люди, которые критикуют методы работы Этери Тутберидзе, просто завидуют ей. Ранее специалисты из европейских стран заявили, что в группе Тутберидзе действуют очень жесткие правила.

В 2018 году Алина Загитова стала олимпийской чемпионкой, Евгения Медведева завоевала серебряную медаль. Обе девушки занимались в группе Тутберидзе.

В прошлом сезоне к ним прибавились Алёна Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова, которым не было равных на всех международных соревнованиях.

"Мне так странно, что люди, которые понятия не имеют о фигурном катании, которые никогда не выигрывали, дают какие-то оценки Тутберидзе. Чего они у себя в странах фигурное катание не развивают? Чего у них в Германии и Финляндии никто не катается? Пусть хотя бы маскируют свою зависть! К вяканью этих критиков никто не прислушивается, это смешно", — приводит "Лента.Ру" слова Тарасовой.

Ранее в российском фигурном катании разгорелось несколько скандалов. Сначала Александра Трусова ушла от Тутберидзе в академию Евгения Плющенко. Затем на этом фоне поругались Татьяна Тарасова и трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.