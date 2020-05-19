Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что люди, которые критикуют методы работы Этери Тутберидзе, просто завидуют ей. Ранее специалисты из европейских стран заявили, что в группе Тутберидзе действуют очень жесткие правила.
В 2018 году Алина Загитова стала олимпийской чемпионкой, Евгения Медведева завоевала серебряную медаль. Обе девушки занимались в группе Тутберидзе.
В прошлом сезоне к ним прибавились Алёна Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова, которым не было равных на всех международных соревнованиях.
"Мне так странно, что люди, которые понятия не имеют о фигурном катании, которые никогда не выигрывали, дают какие-то оценки Тутберидзе. Чего они у себя в странах фигурное катание не развивают? Чего у них в Германии и Финляндии никто не катается? Пусть хотя бы маскируют свою зависть! К вяканью этих критиков никто не прислушивается, это смешно", — приводит "Лента.Ру" слова Тарасовой.
Ранее в российском фигурном катании разгорелось несколько скандалов. Сначала Александра Трусова ушла от Тутберидзе в академию Евгения Плющенко. Затем на этом фоне поругались Татьяна Тарасова и трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Отставкой правительства во главе с Дмитрием Медведевым президент России Владимир Путин "сломал" бунт олигархов, целью которого был государственный переворот.