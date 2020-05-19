"Химки" не смогут выйти в РПЛ из-за проблем с бюджетом

Журналист Василий Конов рассказал о сложной ситуации в "Химках". Команда претендует на участие в Российской премьер-лиге (РПЛ) следующего сезона, но не может найти для этого необходимые средства.

По словам Конова, руководство Московской области отказалось выделять деньги из бюджета. Речь идёт о том, что "Химки" не смогут участвовать не только в РПЛ, но и во втором дивизионе (ФНЛ). Скорее всего, команда будет играть в третьем дивизионе (ПФЛ).

"С учетом резкого и болезненного сокращения бюджета в конце этого сезона стоит вопрос о том, найдут ли средства на ФНЛ. Пока самый реальный сценарий — это ПФЛ. Время на поиск инвестора есть, до дедлайна по лицензированию времени вагон", — написал Конов в своём Telegram-канале.

Также по сведениям журналиста, если "Химки" не смогут найти деньги и пройти лицензирование, то участие в РПЛ примет команда, которая займёт 15-е место. То есть из высшего дивизиона вылетит только один клуб, а его место займёт "Ротор".

Ранее РФС принял решение досрочно завершить сезон в ФНЛ и ПФЛ.