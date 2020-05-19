Португальский футболист Криштиану Роналду сегодня возобновил тренировки в "Ювентусе". Нападающий вернулся в Италию 5 мая, после чего провёл 14 дней на самоизоляции, сообщает Goal.
"Ювентус" вышел из режима самоизоляции ранее. Чемпионат Италии планировалось начать 13 июня, но это стало невозможно после решения правительства, которое запретило мероприятия как минимум до 14 июня.
Роналду стал игроком "Ювентуса" в 2018 году. В составе команды он провёл 81 матч, в которых забил 57 мячей.
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