Косторная включена в рейтинг самых перспективных россиян до 30 лет

Forbes составил рейтинг 30 самых перспективных россиян младше 30 лет. В категории "спорт" представлены три спортсмена.

В список вошли 21-летний киберспортсмен Кирилл Boombl4 Михайлов, 23-летний пловец Антон Чупков и 16-летняя фигуристка Алёна Косторная.

Среди номинантов в этой категории были также:

киберспортсмен Марк letw1k3 Данилов;

футболист Федор Чалов;

баскетболистка Мария Вадеева;

теннисист Даниил Медведев;

хоккеист Артемий Панарин;

боксёр Дмитрий Бивол;

легкоатлетка Анжелика Сидорова.

Косторная в сезона-2019/20, первом во взрослом катании, выиграла все международные турниры — два этапа и финал "Гран-при", чемпионат Европы. На чемпионате России она уступила Анне Щербаковой.

Чупков — двукратный чемпион мира на дистанции 200 м брассом. На Олимпиаде-2016 он завоевал бронзовую награду.