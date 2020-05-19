Forbes составил рейтинг 30 самых перспективных россиян младше 30 лет. В категории "спорт" представлены три спортсмена.
В список вошли 21-летний киберспортсмен Кирилл Boombl4 Михайлов, 23-летний пловец Антон Чупков и 16-летняя фигуристка Алёна Косторная.
Среди номинантов в этой категории были также:
Косторная в сезона-2019/20, первом во взрослом катании, выиграла все международные турниры — два этапа и финал "Гран-при", чемпионат Европы. На чемпионате России она уступила Анне Щербаковой.
Чупков — двукратный чемпион мира на дистанции 200 м брассом. На Олимпиаде-2016 он завоевал бронзовую награду.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
В украинском обществе наблюдается серьезный раскол, из-за которого уже в ближайшее время страна может потерять несколько областей.