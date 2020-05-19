Портал Squawka составил список команд, которые неожиданно становились чемпионами в своих национальных лигах. В список попал "Рубин".
Казанцы в 2003 году впервые в своей истории вышли в высшую лигу, а уже в 2008 стали чемпионами. "Рубин" — единственный клуб из списка, который смог выиграть чемпионат дважды. Команда Курбана Бердыева подтвердила статус в 2009 году.
В рейтинге 14 команд из разных стран. Из крупных чемпионатов в списке нет только итальянского.
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