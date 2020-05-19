В РПЛ уже шесть случаев заражения коронавирусом

Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) после выхода из режима нерабочих дней возобновляют тренировки. Во всех командах были проведены тесты на коронавирус.

На данный момент известно о шести случаях заражения COVID-19. Положительные тесты сдали:

Джефферсон Фарфан ("Локомотив");

Константин Плиев ("Рубин");

Дэвид Сангаре ("Динамо");

Сильвестр Игбун ("Динамо");

Роман Евгеньев ("Динамо");

Дмитрий Изотов (тренер вратарей "Динамо").

"Локомотив" и "Рубин" планируют возобновить тренировки, так как футболисты не контактировали с другими членами команды. "Динамо" пока отложило тренировки, которые должны были начаться 21 мая.

Возобновление чемпионата России запланировано на 21 июня. Бело-голубые в этот день должны встретиться с "Краснодаром".