В РПЛ уже шесть случаев заражения коронавирусом

Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) после выхода из режима нерабочих дней возобновляют тренировки. Во всех командах были проведены тесты на коронавирус.
На данный момент известно о шести случаях заражения COVID-19. Положительные тесты сдали:
"Локомотив" и "Рубин" планируют возобновить тренировки, так как футболисты не контактировали с другими членами команды. "Динамо" пока отложило тренировки, которые должны были начаться 21 мая.
Возобновление чемпионата России запланировано на 21 июня. Бело-голубые в этот день должны встретиться с "Краснодаром".
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