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Не играть же при пустых трибунах: в Сеуле "зрителями" стали секс-куклы

Спорт » Командные виды » Футбол

Профессиональная футбольная команда Южной Кореи принесла извинения после того, как "манекены", которые она использовала в качестве заменителей болельщиков во время матча в выходные, оказались секс-куклами.

В минувшее воскресенье K-League стала первой крупной футбольной лигой, которая проводит матчи с начала пандемии. Скандал грянул после игры, открывшей сезон: поклонники футбола по всему миру не оценили попытку ФК "Сеул" привнести нотку реализма в воскресный матч против ФК "Кванджу".

Смотревшие видеотрансляцию матча заметили, что манекены на трибунах больше похожи на секс-кукол.

На фотографиях, сделанных на пустом стадионе, видно более 10 кукол, рассаженных на сиденьях перед картонными вырезами в натуральную величину игроков команды.

Клуб заявил, что он стал жертвой путаницы, настаивая на том, что он проверил поставщика и получил заверения, что куклы не предназначались для сексуального использования.

"Мы хотели бы извиниться перед болельщиками", — говорится в заявлении ФК "Сеул" в Instagram. — Мы глубоко сожалеем. Мы намеревались сделать что-то беззаботное в эти трудные времена. Мы будем напряженно думать о том, что нам нужно сделать, чтобы подобное никогда больше не повторилось."

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Темы южная корея футбольный матч куклы на трибунах
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