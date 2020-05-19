Профессиональная футбольная команда Южной Кореи принесла извинения после того, как "манекены", которые она использовала в качестве заменителей болельщиков во время матча в выходные, оказались секс-куклами.
В минувшее воскресенье K-League стала первой крупной футбольной лигой, которая проводит матчи с начала пандемии. Скандал грянул после игры, открывшей сезон: поклонники футбола по всему миру не оценили попытку ФК "Сеул" привнести нотку реализма в воскресный матч против ФК "Кванджу".
Смотревшие видеотрансляцию матча заметили, что манекены на трибунах больше похожи на секс-кукол.
2016 K League winners FC Seoul inadvertently used sex dolls rather than fashion mannequins to help fill empty stands this weekend. The club has apologised. Both the club and the supplier are pointing fingers at others. (It's not just COVID-19 you need to avoid catching!) #kleague pic.twitter.com/59rSU8XxYL— Devon Rowcliffe (@WhoAteTheSquid) May 17, 2020
На фотографиях, сделанных на пустом стадионе, видно более 10 кукол, рассаженных на сиденьях перед картонными вырезами в натуральную величину игроков команды.
Клуб заявил, что он стал жертвой путаницы, настаивая на том, что он проверил поставщика и получил заверения, что куклы не предназначались для сексуального использования.
"Мы хотели бы извиниться перед болельщиками", — говорится в заявлении ФК "Сеул" в Instagram. — Мы глубоко сожалеем. Мы намеревались сделать что-то беззаботное в эти трудные времена. Мы будем напряженно думать о том, что нам нужно сделать, чтобы подобное никогда больше не повторилось."
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