УЕФА перенёс заседание исполкома по Евро-2020 на три недели

УЕФА принял решение перенести заседание исполкома организации с 27 мая на 17 июня. Причиной стало то, что окончательных решение по поводу проведения Евро-2020 не принято, сообщает пресс-служба организации.

Также на исполкоме должно быть принято решение по проведению оставшихся матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона-2019/20. Клубам необходимо провести игры плей-офф турнира.

Ранее УЕФА перенёс Евро-2020 на 2021 год. Организация хочет организовать турнир в тех же 12 городах, как и предполагалось.

Лига чемпионов и Лига Европы должны быть доиграны в августе, после завершения всех национальных чемпионатов. С проведением турниров также есть трудности. Так, во Франции матчи запрещены до сентября, а в Лиге чемпионов принимают участие "Лион" и "ПСЖ".