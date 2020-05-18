УЕФА принял решение перенести заседание исполкома организации с 27 мая на 17 июня. Причиной стало то, что окончательных решение по поводу проведения Евро-2020 не принято, сообщает пресс-служба организации.
Также на исполкоме должно быть принято решение по проведению оставшихся матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона-2019/20. Клубам необходимо провести игры плей-офф турнира.
Ранее УЕФА перенёс Евро-2020 на 2021 год. Организация хочет организовать турнир в тех же 12 городах, как и предполагалось.
Лига чемпионов и Лига Европы должны быть доиграны в августе, после завершения всех национальных чемпионатов. С проведением турниров также есть трудности. Так, во Франции матчи запрещены до сентября, а в Лиге чемпионов принимают участие "Лион" и "ПСЖ".
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
В украинском обществе наблюдается серьезный раскол, из-за которого уже в ближайшее время страна может потерять несколько областей.