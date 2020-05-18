Боец смешанных единоборств Рамазан Эмеев рассказал о сложной ситуации с коронавирусом COVID-19. Ранее СМИ сообщали о высокой смертности в республике от пневмонии.
Вместе с тем тесты на коронавирус делают не всем. Информацию о большом количестве смертей подтвердил Эмеев.
"В Дагестане очень много людей умерло от двусторонней пневмонии. Это, видимо, от этого COVID все идет. Я живу в селении, в горах. Очень много умерло именно в горах. Видимо, медицинские учреждения не были к этому готовы. Оборудования нет, ничего нет, очень много медработников умерло. На самом деле здесь очень плачевное состояние", — заявил Эмеев.
Ранее президент России Владимир Путин провёл совещание с руководством республики. По итогам совещания были даны несколько поручений, среди которых масштабная дезинфекция региона силами МЧС.
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