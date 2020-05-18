Состояние отца Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова остается тяжелым. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на собственный источник.
"Состояние остаётся тяжёлым. Есть серьёзное поражение лёгких, он не может разговаривать и двигаться. Был также инсульт, проведено шунтирование", — рассказал источник.
Напомним, Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован с пневмонией. Его тест на коронавирус показал отрицательный результат.
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