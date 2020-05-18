Состояние отца Нурмагомедова остается тяжелым

Состояние отца Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова остается тяжелым. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на собственный источник.

"Состояние остаётся тяжёлым. Есть серьёзное поражение лёгких, он не может разговаривать и двигаться. Был также инсульт, проведено шунтирование", — рассказал источник.

Напомним, Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован с пневмонией. Его тест на коронавирус показал отрицательный результат.