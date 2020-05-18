Бывший футболист "Анжи" Шамиль Лахиялов рассказал о ситуации с пандемией коронавируса COVID-19 в Дагестане. По его словам, в республике намного больше заражённых, чем по официальной статистике (3640 случаев).
Ранее СМИ сообщили о большом количестве смертельных случаев от пневмонии, которые не попадают в официальную статистику по коронавирусу. 18 мая президент России Владимир Путин провёл совещание по этому вопросу с руководством республики.
"Что творится в наших больницах — это ужас! Настоящий кошмар. Очереди стоят. Место освобождается, только если кого-то вынесли вперед ногами. На эту койку сразу кладут другого. В одну больницу очередь 100-150 человек", — заявил Лахиялов в интервью "СЭ".
По его словам, ситуация в горных районах ещё сложнее. Доходит до того, что люди перекрывают въезды в некоторые села собственными силами.
Владимир Путин дал несколько поручений по борьбе с COVID-19 в Дагестане. В регионе будет проведена масштабная дезинфекция силами МЧС.
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