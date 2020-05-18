Чемпионат Шотландии по футболу официально завершён. Клубы не доиграли восемь туров в сезоне-2019/20. Причиной остановки стала пандемия коронавируса COVID-19.
Итоги чемпионата подведены по таблице на момент остановки. "Селтик" в 51-й раз стал чемпионом Шотландии. Клуб в следующем сезоне стартует во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов.
В Лиге Европы от Шотландии в следующем сезоне сыграют:
Новый сезон планируется начать в июле, когда состоятся матчи Кубка Шотландии. Старт чемпионата запланирован на 1 августа.
Ранее чемпионаты были завершены во Франции, Бельгии и Голландии.
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