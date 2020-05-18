Чемпионат Шотландии завершён досрочно. "Селтик" - чемпион

Чемпионат Шотландии по футболу официально завершён. Клубы не доиграли восемь туров в сезоне-2019/20. Причиной остановки стала пандемия коронавируса COVID-19.

Итоги чемпионата подведены по таблице на момент остановки. "Селтик" в 51-й раз стал чемпионом Шотландии. Клуб в следующем сезоне стартует во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов.

В Лиге Европы от Шотландии в следующем сезоне сыграют:

"Рейнджерс" — 2-й раунд отбора;

"Мазервел", "Абердин" — 1-й раунд отбора.

Новый сезон планируется начать в июле, когда состоятся матчи Кубка Шотландии. Старт чемпионата запланирован на 1 августа.

Ранее чемпионаты были завершены во Франции, Бельгии и Голландии.