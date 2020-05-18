Бывший нападающий ЦСКА Вагенр Лав вспомнил о победе команды в Кубке УЕФА. Ровно 15 лет назад армейцы в финале обыграли "Спортинг".
Лав рассказал о встрече с высшим руководством страны после победы в Кубке УЕФА. Тогда футболистов приняли мэр Москвы, премьер-министр и президент.
"Путин что-то говорил, а мы просто сидели. Забавная сцена произошла, когда мы фотографировались с президентом. Кубок стоял на полу, на нем лежал мяч, и я решил: "Надо что-то сделать, чтобы запомнилось". Я взял мяч и бросил Путину, чтобы он понабивал", — рассказал Лав в интервью пресс-службе УЕФА.
Лав добавил, что после этой записи стал известен на всю Бразилию. Футболист будет помнить эту встречу всю жизнь.
"Запись обошла всю Бразилию: я играю в футбол с Путиным в России после победы в Кубке УЕФА. Такое не забывается. Я и фотографию храню. Буду помнить до конца жизни. Я играл в футбол с Путиным!" — заявил Лав.
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