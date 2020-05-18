Вагенр Лав вспомнил, как играл в футбол с Путиным

Бывший нападающий ЦСКА Вагенр Лав вспомнил о победе команды в Кубке УЕФА. Ровно 15 лет назад армейцы в финале обыграли "Спортинг".

Лав рассказал о встрече с высшим руководством страны после победы в Кубке УЕФА. Тогда футболистов приняли мэр Москвы, премьер-министр и президент.

"Путин что-то говорил, а мы просто сидели. Забавная сцена произошла, когда мы фотографировались с президентом. Кубок стоял на полу, на нем лежал мяч, и я решил: "Надо что-то сделать, чтобы запомнилось". Я взял мяч и бросил Путину, чтобы он понабивал", — рассказал Лав в интервью пресс-службе УЕФА.

Лав добавил, что после этой записи стал известен на всю Бразилию. Футболист будет помнить эту встречу всю жизнь.