У защитника "Рубина" Константина Плиева выявлен коронавирус COVID-19. Футболист сдал положительный тест во Владикавказе, сообщает пресс-служба казанского клуба.
Футболист не контактировал с другими членами команды — с начала апреля она находился в самоизоляции в родном городе. Клуб пожелал игроку скорейшего выздоровления.
Ранее сообщалось, что COVID-19 был выявлен у футболиста "Локомотива" Джефферсона Фарфана.
23-летний футболист выступал в составе пяти российских клубов:
Всего Плиев сыграл в 90 матчах, в которых забил один гол.
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