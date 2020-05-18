Футболист "Рубина" Плиев заразился коронавирусом

У защитника "Рубина" Константина Плиева выявлен коронавирус COVID-19. Футболист сдал положительный тест во Владикавказе, сообщает пресс-служба казанского клуба.

Футболист не контактировал с другими членами команды — с начала апреля она находился в самоизоляции в родном городе. Клуб пожелал игроку скорейшего выздоровления.

Ранее сообщалось, что COVID-19 был выявлен у футболиста "Локомотива" Джефферсона Фарфана.

Константин Плиев

23-летний футболист выступал в составе пяти российских клубов:

"Алания";

"Волгарь";

"Ростов";

"Балтика";

"Рубин".

Всего Плиев сыграл в 90 матчах, в которых забил один гол.