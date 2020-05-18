В Сочи надеются провести этап "Формулы-1" со зрителями

Промоутер "Гран-при Сочи" Алексей Титов рассказал о планах по проведению гонки в сезоне-2020. Чемпионат из-за пандемии коронавируса пока не начался. Первые гонки панируется провести в июле.

По словам Титова, гонка в Сочи может стать первой в сезоне, которая пройдёт в присутствии зрителей. Этап запланирован на 27 сентября.

"У гонки есть все шансы стать первой, которая пройдет со зрителями. Но пока ситуация с эпидемией сложная, поэтому точно говорить о том, что будет в конце сентября, невозможно. Но дата проведения эта остаётся прежней", — приводит Grandpx слова Титова.

Гран-при России

Гонка в Сочи проводится с 2014 года. Четыре трофея выиграл Льюис Хэмилтон, ещё по одному — Нико Росберг и Валттери Боттас.