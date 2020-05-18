Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев сообщил о том, что достигнута договорённость о продлении контракта с главным тренером Сергеем Семаком. Соглашение будет подписано на два года с возможностью продления ещё на один.
Семак возглавляет "Зенит" второй сезон. Год назад команда стала чемпионом.
"Противоречий как таковых не было. Речь шла о рабочих моментах, которые практически полностью урегулированы. В ближайшие дни и совершенно точно — до истечения срока нынешнего контракта — мы подпишем новое соглашение. И оно будет не на один год", — заявил Медведев в комментарии "Спорт Уик-Энду".
Кроме "Зенита", Семак возглавлял "Уфу". На его счету 128 матчей, в которых команды одержали 65 побед, 28 раз сыграли вничью и потерпели 35 поражений.
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