Нападающий "Спартака" Александр Соболев после подписания контракта выразил благодарность руководству клуба за доверие. Ранее красно-белые сообщили о заключении долгосрочного соглашения с футболистом, который во второй половине сезона выступал на правах аренды.
По неподтверждённым данным, "Крылья Советов" получат за переход футболиста 4,5 млн евро. Зарплата Соболева в "Спартаке" должна составить 1,8 млн евро.
Соболев в "Спартаке" провёл 4 матча, в которых не забил голов и сделал 3 результативные передачи.
"Я признателен "Спартаку" за то, что в такое непростое время клуб поверил в меня и выкупил мой трансфер. Хочу сказать большое спасибо руководству, тренеру и ребятам, которые отлично меня приняли", — приводит пресс-служба клуба слова Соболева.
Ранее Соболев выступал за "Томь", "Енисей" и "Крылья Советов". В общей сложности он отыграл 95 матчей, в которых забил 36 голов.
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