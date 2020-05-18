Соболев прокомментировал подписание контракта со "Спартаком"

Нападающий "Спартака" Александр Соболев после подписания контракта выразил благодарность руководству клуба за доверие. Ранее красно-белые сообщили о заключении долгосрочного соглашения с футболистом, который во второй половине сезона выступал на правах аренды.

По неподтверждённым данным, "Крылья Советов" получат за переход футболиста 4,5 млн евро. Зарплата Соболева в "Спартаке" должна составить 1,8 млн евро.

Соболев в "Спартаке" провёл 4 матча, в которых не забил голов и сделал 3 результативные передачи.

"Я признателен "Спартаку" за то, что в такое непростое время клуб поверил в меня и выкупил мой трансфер. Хочу сказать большое спасибо руководству, тренеру и ребятам, которые отлично меня приняли", — приводит пресс-служба клуба слова Соболева.

Ранее Соболев выступал за "Томь", "Енисей" и "Крылья Советов". В общей сложности он отыграл 95 матчей, в которых забил 36 голов.