Соболев подписал контракт со "Спартаком"

Московский "Спартак" объявил о подписании контракта с нападающим Александром Соболевым. Между сторонами достигнуто долгосрочное соглашение, говорится в сообщении клуба в Twitter.

Соболев перешёл в "Спартак" в январе 2020 года, подписав арендное соглашение до конца сезона. Ранее игрок выступал за "Крылья Совтетов".

По сведениям СМИ, "Спартак" заплатил за аренду 0,5 млн евро. В случае полноценного контракта "Крылья" должны получить ещё 4,5 млн. Зарплата форварда в составе красно-белых составит 1,8 млн евро за сезон.

Карьера Соболева

Соболев является воспитанником школы барнаульского "Динамо". 23-летний футболист успел поиграть в четырёх командах: