Московский "Спартак" объявил о подписании контракта с нападающим Александром Соболевым. Между сторонами достигнуто долгосрочное соглашение, говорится в сообщении клуба в Twitter.
Соболев перешёл в "Спартак" в январе 2020 года, подписав арендное соглашение до конца сезона. Ранее игрок выступал за "Крылья Совтетов".
По сведениям СМИ, "Спартак" заплатил за аренду 0,5 млн евро. В случае полноценного контракта "Крылья" должны получить ещё 4,5 млн. Зарплата форварда в составе красно-белых составит 1,8 млн евро за сезон.
Соболев является воспитанником школы барнаульского "Динамо". 23-летний футболист успел поиграть в четырёх командах:
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