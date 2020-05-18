Загитова собирается отметить 18-летие и нарушить диету

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала о том, как планирует праздновать совершеннолетие. Сегодня девушке исполнилось 18 лет.

По словам олимпийской чемпионки, обычно день рождения она не отмечает, но из-за режима самоизоляции сегодня сделает это.

"Обычно я не справляю дни рождения — просто тренировки, или же справляю в отпуске. Но сейчас самоизоляция, все сидим дома. Буду справлять день рождения вместе со своей семьей", — заявила спортсменка в интервью Первому каналу.

Загитова соблюдает диету. Из-за карантина она стала ещё строже, так как нет занятий на льду. Но в день рождения девушка позволит себе её нарушить.