Российская фигуристка Алина Загитова рассказала о том, как планирует праздновать совершеннолетие. Сегодня девушке исполнилось 18 лет.
По словам олимпийской чемпионки, обычно день рождения она не отмечает, но из-за режима самоизоляции сегодня сделает это.
"Обычно я не справляю дни рождения — просто тренировки, или же справляю в отпуске. Но сейчас самоизоляция, все сидим дома. Буду справлять день рождения вместе со своей семьей", — заявила спортсменка в интервью Первому каналу.
Загитова соблюдает диету. Из-за карантина она стала ещё строже, так как нет занятий на льду. Но в день рождения девушка позволит себе её нарушить.
"Я люблю сладкое — ни для кого это уже не секрет, чуть-чуть тортика съем", — заявила Алина.
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