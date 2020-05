Матч футбольного клуба "Сеул" в чемпионате Кореи завершился скандалом. Из-за пандемии коронавируса на трибуны не пускают болельщиков, но организаторы нашли оригинальный способ поддержки футболистов.

Перед матчем на стадионе рассадили манекенов, которых многие восприняли как секс-игрушки. Дело в том, что на футболках у кукол была реклама одной из фирм интимных товаров.

В "Сеуле" заявили, что на трибунах использовали не секс-кукол, а обычные манекены. Клуб извинился за присутствие рекламы компании по продаже товаров категории "18+".

2016 K League winners FC Seoul inadvertently used sex dolls rather than fashion mannequins to help fill empty stands this weekend. The club has apologised. Both the club and the supplier are pointing fingers at others. (It's not just COVID-19 you need to avoid catching!) #kleague pic.twitter.com/59rSU8XxYL