За футболистов в Корее болеют секс-куклы

Матч футбольного клуба "Сеул" в чемпионате Кореи завершился скандалом. Из-за пандемии коронавируса на трибуны не пускают болельщиков, но организаторы нашли оригинальный способ поддержки футболистов.

Перед матчем на стадионе рассадили манекенов, которых многие восприняли как секс-игрушки. Дело в том, что на футболках у кукол была реклама одной из фирм интимных товаров.

В "Сеуле" заявили, что на трибунах использовали не секс-кукол, а обычные манекены. Клуб извинился за присутствие рекламы компании по продаже товаров категории "18+".

"Мы искренне сожалеем о случившемся. Не хотели вызвать негодования болельщиков. Ответственно заявляем, что манекены не имеют никакого отношения к секс-игрушкам", — говорится в сообщении клуба.