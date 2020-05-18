Европейский футбол выходит из режима ограничений, связанных с пандемией коронавируса. К чемпионату Белоруссии присоединились немецкая Бундеслига и турнир на Фарерских островах.
В Белоруссии, несмотря на выявленные у нескольких футболистов положительные тесты, были проведены семь матчей 9-го тура. Чемпионат проводится по системе "весна-осень".
Одна игра между "Минском" и "Неманом" была перенесена из-за того, что у футболистов столичной команды нашли COVID. В турнирной таблице лидирует БАТЭ, набрав 19 очков. В тройку входят "Торпедо" и "Энергетик" — по 18 очков.
Чемпионат Германии стал первым из "большой пятёрки", вернувшимся во время пандемии. На выходных были сыграны восемь матчей 26-го тура.
18 мая состоится ещё один матч — "Вердер" на своём поле примет "Байер". В турнирной таблице лидирует "Бавария" (58 очков), следом идут "Боруссия" Д (54), "Боруссия" М (52), "Лейпциг" (51) и "Байер" (47).
На Фарерских островах прошли уже два тура чемпионата. В местной премьер-лиге принимают участие 12 команд. На данный момент в таблице лидируют "Рунавик", "Б36 Торсхавн" и "ХБ Торсхавн".
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