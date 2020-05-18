Футбол и пандемия: играли в Германии, Белоруссии и на Фарерах

Европейский футбол выходит из режима ограничений, связанных с пандемией коронавируса. К чемпионату Белоруссии присоединились немецкая Бундеслига и турнир на Фарерских островах.

Чемпионат Белоруссии

В Белоруссии, несмотря на выявленные у нескольких футболистов положительные тесты, были проведены семь матчей 9-го тура. Чемпионат проводится по системе "весна-осень".

"Торпедо-БелАЗ" — "Жодино" — 3:1.

"Энергетик-БГУ" — "Динамо-Брест" — 2:1.

"Шахтер" — "Славия-Мозырь" — 2:0.

БАТЭ — "Слуцк" — 3:0.

"Белшина" — "Витебск" — 1:1.

"Динамо-Минск" — "Ислочь" — 1:0.

"Рух" — "Смолевичи" — 0:0.

Одна игра между "Минском" и "Неманом" была перенесена из-за того, что у футболистов столичной команды нашли COVID. В турнирной таблице лидирует БАТЭ, набрав 19 очков. В тройку входят "Торпедо" и "Энергетик" — по 18 очков.

Бундеслига

Чемпионат Германии стал первым из "большой пятёрки", вернувшимся во время пандемии. На выходных были сыграны восемь матчей 26-го тура.

"Аугсбург" — "Вольфсбург" — 1:2.

"Боруссия" Д — "Шальке" — 4:0.

"Лейпциг" — "Фрайбург" — 1:1.

"Фортуна" — "Падеборн" — 0:0.

"Хоффенхайм" — "Герта" — 0:3.

"Айнтрахт" — "Боруссия" М — 1:3.

"Кёльн" — "Майнц" — 2:2.

"Унион" — "Бавария" — 0:2.

18 мая состоится ещё один матч — "Вердер" на своём поле примет "Байер". В турнирной таблице лидирует "Бавария" (58 очков), следом идут "Боруссия" Д (54), "Боруссия" М (52), "Лейпциг" (51) и "Байер" (47).

Чемпионат на Фарерах

На Фарерских островах прошли уже два тура чемпионата. В местной премьер-лиге принимают участие 12 команд. На данный момент в таблице лидируют "Рунавик", "Б36 Торсхавн" и "ХБ Торсхавн".