Футболист сборной Англии арестован за нарушение карантина

Футболист "Челси" Каллум Хадсон-Одои нарушил режим самоизоляции. Полиция Лондона из-за этого задержала игрока, сообщает The Sun.

Каллум завёл знакомство в одной из соцсетей с девушкой. Её имя не называется, но журналисты описывают её как "гламурную модель". В субботу игрок сборной Англии пригласил девушку домой, отправив за ней свой автомобиль.

В воскресенье в дом Каллума приехали полиция и скорая. Девушка почувствовала себя плохо и вызвала помощь. Её доставили в больницу, футболиста в полицию. Хадсон-Одои переболел коронавирусом и нарушил правила карантина.

Карьера Ходсона-Одои