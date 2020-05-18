Футболист "Челси" Каллум Хадсон-Одои нарушил режим самоизоляции. Полиция Лондона из-за этого задержала игрока, сообщает The Sun.
Каллум завёл знакомство в одной из соцсетей с девушкой. Её имя не называется, но журналисты описывают её как "гламурную модель". В субботу игрок сборной Англии пригласил девушку домой, отправив за ней свой автомобиль.
В воскресенье в дом Каллума приехали полиция и скорая. Девушка почувствовала себя плохо и вызвала помощь. Её доставили в больницу, футболиста в полицию. Хадсон-Одои переболел коронавирусом и нарушил правила карантина.
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