Мещеряков рассказал о тяжёлых временах в "Локомотиве" и уходе 8 игроков

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков рассказал об изменениях, которые произойдут после ухода Юрия Сёмина с поста главного тренера. По его словам, железнодорожников ждут непростые времена.

31 мая у Сёмина заканчивается контракт, который не будет продлён. Первого июня к своим обязанностям приступит 40-летний сербский специалист Марко Николич.

"Совет директоров оценивал много факторов: экономические, организационные, технические, вирусологические. Понимаем, что скоро наступят очень тяжелые времена, придется затянуть пояса", — приводит Sportbox слова Мещерякова.

Также руководитель клуба заявил об уходе из команды восьми футболистов. Скорее всего, речь идёт о тех игроках, у которых заканчиваются контракты.