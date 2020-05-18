Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков рассказал об изменениях, которые произойдут после ухода Юрия Сёмина с поста главного тренера. По его словам, железнодорожников ждут непростые времена.
31 мая у Сёмина заканчивается контракт, который не будет продлён. Первого июня к своим обязанностям приступит 40-летний сербский специалист Марко Николич.
"Совет директоров оценивал много факторов: экономические, организационные, технические, вирусологические. Понимаем, что скоро наступят очень тяжелые времена, придется затянуть пояса", — приводит Sportbox слова Мещерякова.
Также руководитель клуба заявил об уходе из команды восьми футболистов. Скорее всего, речь идёт о тех игроках, у которых заканчиваются контракты.
"Мы не сможем позволить себе покупать одновременно Гжегожа Крыховяка и Жоау Мариу. Из команды уйдут восемь игроков. Нужно будет строить новую команду. По максимуму использовать внутренние резервы", — заявил Мещеряков.
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