Футболиста испанской "Сельты" не оштравовали за возвращение в Россию

Футболист испанской команды "Сельта" Федор Смолов вернулся в Россию на самоизоляцию, не побоявшись футбольных штрафов.

"Смолова не оштрафовали", — заявил РБК агент российского футболиста Герман Ткаченко.

В апреле футболист приехал в Россию из Испании из-за приостановки матчей во время пандемии коронавируса. За такой поступок ФК в его сторону могли применить санкции и выписать штраф, но не стали этого делать.