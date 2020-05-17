Футболист испанской команды "Сельта" Федор Смолов вернулся в Россию на самоизоляцию, не побоявшись футбольных штрафов.
"Смолова не оштрафовали", — заявил РБК агент российского футболиста Герман Ткаченко.
В апреле футболист приехал в Россию из Испании из-за приостановки матчей во время пандемии коронавируса. За такой поступок ФК в его сторону могли применить санкции и выписать штраф, но не стали этого делать.
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