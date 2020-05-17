Американский боец Джастин Гэтжи, которому удалось победить Тони Фергюсона на турнире UFC 249, заявил, что готов побить Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора.
"Бой с Нурмагомедовым — это тот поединок, которого я очень хочу. Это матч, который я реально заработал и заслужил. И это на сегодня — единственный бой для меня", — сообщил боец.
"Когда я побью Хабиба, я обязательно буду драться с Конором Макгрегором, потому что я хочу не только чемпионства, но и серьезно заработать. Я в этом деле для того, чтобы делать деньги", — добавил Гэтжи.
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