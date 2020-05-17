Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков сообщил в интервью Sportbox о том, что футбольный клуб не считает уход Юрия Семина отставкой.
"Мы не прерывали соглашение с Семиным. У Юрия Павловича нет в контракте пункта о продлении, поэтому он просто закончился. Это ни в коем случае не отставка", — подчеркнул Мещеряков.
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