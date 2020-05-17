Попова: в России невозможно красиво уйти от одного тренера к другому

Недавно завершившая карьеру фигуристка Бетина Попова рассказала, возможно ли в России красиво уйти от одного тренера к другому.

"Уйти красиво? Не в России. За рубежом к этому относятся спокойно. Не знаю, с чем это связано. Наверное, с русской душой. В тебя столько вкладывают", — пояснила спортсменка.

Так Попова прокомментировала переход Александры Трусовой от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.