Недавно завершившая карьеру фигуристка Бетина Попова рассказала, возможно ли в России красиво уйти от одного тренера к другому.
"Уйти красиво? Не в России. За рубежом к этому относятся спокойно. Не знаю, с чем это связано. Наверное, с русской душой. В тебя столько вкладывают", — пояснила спортсменка.
Так Попова прокомментировала переход Александры Трусовой от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
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