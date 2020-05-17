Отец Нурмагомедова остается в тяжелом состоянии и не разговаривает

Отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов остается в тяжелом состоянии после операции на сердце.

Об этом сообщил друг семьи Нурмагомедовых Рамазан Рабаданов.