Отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов остается в тяжелом состоянии после операции на сердце.
Об этом сообщил друг семьи Нурмагомедовых Рамазан Рабаданов.
"Как провели шунтирование, его вывели из комы, слишком долго нельзя же оставлять. Он в тяжелом состоянии, не разговаривает", - сообщил Рабаданов.
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