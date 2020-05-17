Иностранные спортсмены и тренера могут вернуться в Россию

Правительство России сняло ограничение на возвращение в страну иностранных спортсменов и тренеров. Постановление был опубликовано на сайте кабмина 17 мая.

"Иностранные спортсмены и члены тренерских штабов в ближайшее время смогут вернуться в Россию. Разрешение распространяется на тех, кто имеет действующий трудовой договор с российской спортивной организацией", — сказано в документе.

Все вернувшиеся из-за рубежа спортсмены и тренера должны будут пройти 14-дневный карантин.