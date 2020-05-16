Агентство РИА "Новости" со ссылкой на представителя совета футбольного клуба "Локомотив" сообщило о том, что у игрока Джефферсона Фарфана обнаружили коронавирус.
"Он пока не госпитализирован, принимается решение в соответствии с рекомендациями органов и врачей", — пояснил Анатолий Мещеряков агентству РИА "Новости".
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Летом мы стремимся на весь год запастись витаминами, забывая о том, что порой сырые овощи и фрукты приносят больше вреда, чем пользы. О том, как должны питаться летом женщины с расстройствами пищеварения, рассказывает врач-гастроэнтеролог Ирина НОВИКОВА.