Медведева рассказала, почему ушла от Тутберидзе

Российская фигуристка Евгения Медведева провела в Instagram прямой эфир с чемпионом Европы 2011 года Флораном Амодьо.

Во время прямого эфира она рассказала, почему решила уйти от Этери Тутберидзе.