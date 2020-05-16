Российская фигуристка Евгения Медведева провела в Instagram прямой эфир с чемпионом Европы 2011 года Флораном Амодьо.
Во время прямого эфира она рассказала, почему решила уйти от Этери Тутберидзе.
"Было сложно. Прежде всего начать говорить на английском. В Москве была постоянная работа, лед, лед, лед, не было времени на восстановление. В Канаде работа построена по-другому. И главное — я хочу сказать осторожно, но мы с Брайаном друзья. Мы разговариваем, он меня слышит. Я за этим и ушла — чтобы слышать и быть услышанной", — пояснила Медведева.
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Летом мы стремимся на весь год запастись витаминами, забывая о том, что порой сырые овощи и фрукты приносят больше вреда, чем пользы. О том, как должны питаться летом женщины с расстройствами пищеварения, рассказывает врач-гастроэнтеролог Ирина НОВИКОВА.