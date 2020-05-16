Американский боец Тони Фергюсон рассказал о своём самочувствии после боя с Джастином Гэтжи в рамках турнира UFC 249. Напомним, бой завершился техническим нокаутом Фергюсона в пятом раунде.
"Выздоравливаю. Никакой операции", - опроверг Фергюсон сообщения СМИ, которые утверждали, что бойца прооперировали.
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Летом мы стремимся на весь год запастись витаминами, забывая о том, что порой сырые овощи и фрукты приносят больше вреда, чем пользы. О том, как должны питаться летом женщины с расстройствами пищеварения, рассказывает врач-гастроэнтеролог Ирина НОВИКОВА.