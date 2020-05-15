Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин заявил, что железнодорожникам будет сложно бороться за чемпионский титул после возобновления чемпионата РПЛ. Сезон будет доигран с 21 июня, когда тренировать команду будет другой специалист — серб Марко Николич.
Сёмин поприветствовал доигровку сезона. По его мнению, это позволит сохранить спортивный принцип.
"Конечно, хорошо, что сезон будет доигран. Значит, ситуация с коронавирусом улучшается. Спортивный принцип сохранится, будут распределены все места", — заявил Сёмин в интервью "СЭ".
Также, по мнению специалиста, болельщики будут рады возобновлению турнира, а преимущество получат те футболисты, которые тренировались индивидуально во время карантина.
"Наши люди соскучились по футболу и смогут следить за играми по телевизору. Думаю, те футболисты, которые себя не запускали во время карантина, будут лучше готовы", — продолжил Сёмин.
Специалист заявил о том, что хотел бы, чтобы "Локомотив" остался на втором месте в турнирной таблице. Тогда команда сможет принять участие в Лиге чемпионов.
«"Локомотив" как есть на втором месте, так и хотелось бы, чтобы он там остался. Это идеальная позиция в данном случае. В целом мы внутри команды такую задачу и ставили», — подытожил Сёмин.
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