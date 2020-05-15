Сёмин пожелал "Локомотиву" остаться на втором месте

Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин заявил, что железнодорожникам будет сложно бороться за чемпионский титул после возобновления чемпионата РПЛ. Сезон будет доигран с 21 июня, когда тренировать команду будет другой специалист — серб Марко Николич.

Сёмин поприветствовал доигровку сезона. По его мнению, это позволит сохранить спортивный принцип.

"Конечно, хорошо, что сезон будет доигран. Значит, ситуация с коронавирусом​ улучшается. Спортивный принцип сохранится, будут распределены все места", — заявил Сёмин в интервью "СЭ".

Также, по мнению специалиста, болельщики будут рады возобновлению турнира, а преимущество получат те футболисты, которые тренировались индивидуально во время карантина.

"Наши люди соскучились по футболу и смогут следить за играми по телевизору. Думаю, те футболисты, которые себя не запускали во время карантина, будут лучше готовы", — продолжил Сёмин.

Специалист заявил о том, что хотел бы, чтобы "Локомотив" остался на втором месте в турнирной таблице. Тогда команда сможет принять участие в Лиге чемпионов.