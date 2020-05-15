"Ротор" и "Химки" отреагировали на выход в РПЛ

Исполком Российского футбольного союза (РФС) вынес решение досрочно завершить сезон во втором дивизионе ФНЛ. Итоги турнира подведены согласно турнирной таблице на момент остановки чемпионата, то есть после завершения 27 туров из 38.

Таким образом, в следующем сезоне в РПЛ сыграют волгоградский "Ротор" и "Химки", которые заняли два первых места.

В "Химках" сообщили, что проходят процедуру лицензирования для участия в чемпионате РПЛ следующего сезона.

"Красно-чёрные заняли второе место в чемпионате, забив больше всех мячей! Сейчас наш клуб — в процессе прохождения процедуры лицензирования, дающей право участвовать в РПЛ", — говорится в сообщении клуба в Twitter.

"Ротор" поздравил болельщиков с выходом в РПЛ. Клуб отметил, что в последний раз выступал в высшем дивизионе 16 лет назад.