Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Телеканалы насмехаются над Днем Победы
Источник Правда.Ру

"Ротор" и "Химки" отреагировали на выход в РПЛ

Спорт » Командные виды » Футбол

Исполком Российского футбольного союза (РФС) вынес решение досрочно завершить сезон во втором дивизионе ФНЛ. Итоги турнира подведены согласно турнирной таблице на момент остановки чемпионата, то есть после завершения 27 туров из 38.

Таким образом, в следующем сезоне в РПЛ сыграют волгоградский "Ротор" и "Химки", которые заняли два первых места.

В "Химках" сообщили, что проходят процедуру лицензирования для участия в чемпионате РПЛ следующего сезона.

"Красно-чёрные заняли второе место в чемпионате, забив больше всех мячей! Сейчас наш клуб — в процессе прохождения процедуры лицензирования, дающей право участвовать в РПЛ", — говорится в сообщении клуба в Twitter.

"Ротор" поздравил болельщиков с выходом в РПЛ. Клуб отметил, что в последний раз выступал в высшем дивизионе 16 лет назад.

"Поздравляем болельщиков "Ротора" с выходом клуба в РПЛ! Только что на исполкоме Российского футбольного союза официально утверждено решение о прямом выходе в премьер-лигу первых двух мест в турнирной таблице ФНЛ. Поздравляем болельщиков, которые ждали этого события долгие годы!", — говорится в заявлении "Ротора".

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы рпл фнл футбол фк ротор фк химки
Новости Все >
Бывшему вице-губернатору Кировской области предъявили обвинения
Эксперт: ЕС может открыть границы с любыми странами кроме США и РФ
Политик: назначение Саакашвили – идея не Зеленского
Иван Стебунов задыхается после выступлений в шоу "Танцы со звездами"
Сенат США пригрозил "Газпрому" введением санкций
Установлено, кто выкладывал фото нацистов на сайте "Бессмертного полка"
Эксперт: новые требования Роспотребнадзора к школам неисполнимы
Сёмин пожелал "Локомотиву" остаться на втором месте
Эксперты рассказали о новом способе мошенничества с онлайн-банками
Татьяна Брухунова подчеркнула свою красоту хорошим умом
Последние материалы
Нужно ли доигрывать сезон РПЛ? Мнение футболистов
Эксперт: новые требования Роспотребнадзора к школам неисполнимы
Установлено, кто выкладывал фото нацистов на сайте "Бессмертного полка"
Сёмин пожелал "Локомотиву" остаться на втором месте
Эксперты рассказали о новом способе мошенничества с онлайн-банками
Татьяна Брухунова подчеркнула свою красоту хорошим умом
Эксперт: банкам действительно выгоднее оформлять онлайн-кредиты
Житель Екатеринбурга пришел за водкой с коктейлем Молотова
Что не нравится украинцам в США, куда они уехали из России?
Синдром "офисного глаза": что это такое
Популярное
Общество
Школы в России не будут прежними: из них исчезнут даже переменки

Переменки, веселая толпа голодных школяров в столовой, походы "всей параллелью" — ничего этого не будет у российских школьников после того, как пандемия и дистанционное обучение закончатся.

Школы в России не будут прежними: из них исчезнут даже переменки
У России появился новый рычаг воздействия на Киев
Новости Украины
У России появился новый рычаг воздействия на Киев
Новости Украины
Табаки отдыхает: Украина вставила свой пятак в разборки США и Китая
Мир. Новости мира
Китай оскорбился за нападки и приостановил импорт говядины из Австралии
Любовь Степушова Что не нравится украинцам в США, куда они уехали из России? Любовь Степушова Василий Амирджанов Власти обяжут салоны красоты снимать "горячее" видео Василий Амирджанов Игорь Буккер Новые сведения лабораторного происхождения COVID-19 Игорь Буккер
Комментарии
Табаки отдыхает: Украина вставила свой пятак в разборки США и Китая
На 42% больше самозанятых стало в Москве
Эксперт: в США мясо стало продуктом для богатых
Политолог оценил закон о хамстве чиновников
Школы в России не будут прежними: из них исчезнут даже переменки
Мирового судью сняли с должности на Кубани за скандальный видеоролик
Нарушитель самоизоляции в Екатеринбурге полез в драку с полицейскими
Эксперты: после 2020 года мир ждет новая война
"Нас будут чипизировать": в КПРФ предупредили о скрытой угрозе
"Должен проиграть, но победит": Лукашенко пошел на выборы-2020
Багдасаров: правду о войне нужно защищать санкционно
"Нас будут чипизировать": в КПРФ предупредили о скрытой угрозе
"Газпром" бросает вызов США. Оправдан ли риск?
Москву 16 мая продезинфицируют
В Москве сотрудники метрополитена перешли на удаленную работу
Путин в храме на стене — "Ну и что же тут криминального?"
"Эмиссары Коломойского" договариваются с Москвой о "сдаче" Украины - СМИ
Табаки отдыхает: Украина вставила свой пятак в разборки США и Китая
У России появился новый рычаг воздействия на Киев
Юрий Газзаев: "Реакция на уход Сёмина вполне естественная"
Эксперты: после 2020 года мир ждет новая война
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ