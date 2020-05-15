Футбольные клубы "Тамбов" и "Нижний Новгород" могут объединить

Руководители футбольных клубов "Тамбов" и "Нижний Новгород" разработали план объединения команд в следующем сезоне. Произойдёт это в том случае, если тамбовчане сохранят место в премьер-лиге, сообщает "СЭ".

Тогда новый футбольный клуб будет принимать матчи на стадионе "Нижний Новгород", где проводились игры чемпионата мира-2018. Если "Тамбов" по итогам сезона вылетит в ФНЛ, играть во втором дивизионе будут обе команды, а тамбовчане будут выступать на собственном стадионе "Спартак", который сейчас находится на реконструкции.

"Тамбов" в данный момент занимает 11-е место в чемпионате РПЛ. Сегодня исполком РФС принял решение, что только два клуба покинут лигу. Отрыв команды от зоны вылета составляет три очка.

"Нижний Новгород" завершил сезон ФНЛ на 11-м месте.