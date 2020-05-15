Федун опасается, что чемпионат России снова будет остановлен

Владелец "Спартака" Леонид Федун высказал свои опасения по поводу возобновления чемпионата РПЛ. Рестарт сезона состоится 21 июня. Такое решение сегодня принял исполком РФС.

Федун сам сейчас проходит лечение от коронавируса. По его мнению, шансы завершить сезон в полном объёме — 50 на 50.

"Я боюсь, что чемпионат будет очень напряженный, и когда игроки выйдут через 2-3 недели на пик формы, а пик формы — это всегда потеря иммунитета, могут быть вспышки (заболевания), и чемпионат снова прервется. Мои ожидания, что 50% — доиграем сезон, а 50% — не доиграем. Все согласились с этим риском, все его принимают, дай бог, повезет, обойдемся", — приводит РИА "Новости" слова Федуна.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что РПЛ опубликовала даты проведения оставшихся туров чемпионата России.