Исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) 15 мая утвердил состав сборной России на следующий сезон. В каждую из категорий (мужчины, женщины, спортивные пары, танцевальные дуэты) включены по шесть спортсменов (пар).
В одиночном женском катании представлены все лидеры. Алина Загитова, которая в декабре 2019 года приостановила карьеру, возвращается на лёд.
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