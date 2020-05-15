Загитова и Медведева вошли в состав сборной России на следующий сезон

Исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) 15 мая утвердил состав сборной России на следующий сезон. В каждую из категорий (мужчины, женщины, спортивные пары, танцевальные дуэты) включены по шесть спортсменов (пар).

В одиночном женском катании представлены все лидеры. Алина Загитова, которая в декабре 2019 года приостановила карьеру, возвращается на лёд.

Состав сборной России по фигурному катанию

Женщины:

Алина Загитова.

Евгения Медведева.

Алена Косторная.

Анна Щербакова.

Александра Трусова.

Елизавета Туктамышева.

Мужчины:

Дмитрий Алиев.

Петр Гуменник.

Артур Даниелян.

Макар Игнатов.

Андрей Мозалев.

Александр Самарин.

Парное катание:

Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.

Анастасия Мишина/Александр Галлямов.

Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин.

Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов.

Алина Пепелева/Роман Плешков.

Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

Танцы на льду: