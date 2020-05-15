РФС: чемпионат РПЛ возобновится 21 июня

Исполком РФС на заседании 15 мая принял решение о возобновлении чемпионата РПЛ с 21 июня. Подробности рестарта будут сообщены позже.

Решение принято несмотря на наличие аргументов против возобновления сезона. Ранее в СМИ попала справка, в которой были указаны восемь аргументов за досрочное завершение чемпионата.

Кроме того, РФС принял решение разрешить командам проводить по пять замен в матче. Такое исключение для чемпионатов в условиях пандемии коронавируса сделала IFAB, которая регулирует футбольные правила.

Сезон в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) завершён досрочно. Итоги будут подведены по таблице на момент остановки первенств, сообщает Twitter РФС.

Чемпионат РПЛ

Командам необходимо провести восемь туров до завершения сезона. На данный момент в таблице лидирует "Зенит", набрав 50 очков. В еврокубковую зону входят также: