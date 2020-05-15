Исполком РФС на заседании 15 мая принял решение о возобновлении чемпионата РПЛ с 21 июня. Подробности рестарта будут сообщены позже.
Решение принято несмотря на наличие аргументов против возобновления сезона. Ранее в СМИ попала справка, в которой были указаны восемь аргументов за досрочное завершение чемпионата.
Кроме того, РФС принял решение разрешить командам проводить по пять замен в матче. Такое исключение для чемпионатов в условиях пандемии коронавируса сделала IFAB, которая регулирует футбольные правила.
Сезон в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) завершён досрочно. Итоги будут подведены по таблице на момент остановки первенств, сообщает Twitter РФС.
Командам необходимо провести восемь туров до завершения сезона. На данный момент в таблице лидирует "Зенит", набрав 50 очков. В еврокубковую зону входят также:
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